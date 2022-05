TAHAKS KOJU | Armukade Jasper ihaldab just oma inimese silitusi

Jasperil on eriti pehme karv, mida inimene lausa peab paitama. Ta naudib väga inimese lähedust ja tunneb ennast nende juuresolekul turvaliselt. Oluline on aga teadmine, et Jasper on väga armukade ja kogu tähelepanu peab saama ainult tema! Seetõttu ei tohiks Jasperi uues kodus olla teisi lemmikloomi.