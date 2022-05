Ettevaatust! Kärbsepaber võib linnule maksta elu

Sel aastal on nende sõnul olnud väga-väga palju linde – just pääsukesed ja piiritajad –, kes jäävad kinni kärbsepaberisse.



"Palun ära hoia rõdul või terrassil kärbsepaberit! See liim on ülimalt raskesti maha pestav ja tekitab linnus suurt stressi, lisaks võib pesu käigus lisada liigselt vahendeid ja linnu sulestik on jäädavalt rikutud," kirjutab sotsiaalmeedias ühing, kelle hoole alla vigastatud linnud pidevalt satuvad.