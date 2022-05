Õnnetus ei hüüa tulles – millal hüvitab metsloomaga kokkupõrke kasko?

Kui üldjuhul hüvitab tekkinud kahju sõidukikindlustus, siis sõltuvalt kindlustuspakkujast võib aga linnu, karja - või koduloomaga kokkupõrkel lisanduda ka omavastutus.

Kaskokindlustuse tingimused ja erisused

Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev tõdes, et kindlustusseltsidel võivad sõidukikindlustuse tingimused olla küllaltki erinevad, seda just omavastutuse rakendamise või mitterakendamise osas, mistõttu tuleks need eripärad enne lepingu sõlmimist üle vaadata. "Kuigi kokkupõrkel suurema linnuga on tegemist õnnetusega, ei pruugi kasko tekkinud kahju ilma omavastutuseta hüvitada. Lisaks teevad kindlustuspakkujad erisusi ka selle vahel, mitmenda kindlustusjuhtumiga on tegu ning kas õnnetus juhtus asulas või asulavälisel teel. Neil põhjustel tasub oma sõidukikindlustuse tingimused hoolsalt üle vaadata, et vältida edasised arusaamatusi," selgitas Nikolajev.

Kuigi enamasti põrkavad sõidukid kokku just imetajatega, ei suuda paraku ka linnud suurel kiirusel liikuva sõiduki trajektoori õigesti hinnata. "Näiteks on klient kirjeldanud kahjujuhtumit, kus nägi silmanurgast musta kogu ja hiljem märkas, et auto aknale oli tekkinud väike kolmnurgakujuline auk,” sõnas Gjensidige esindaja.

Metsloomadega seotud juhtumitest on olenemata aastaajast kõige sagedasemad kokkupõrked kitsedega ning üldjuhul ulatuvad need kahjud juba mitmetuhande euroni, õnnetumal juhul ka sõiduki mahakandmiseni. “Siiski tuleb ette ka õnnetusi väiksemate metsloomadega - näiteks võib välja tuua jänesega kokkupõrke, mille kahjusumma oli pea 2500 eurot või kokkupõrke mägraga, kus hüvitise suurus ulatus 1000 euroni,” sõnas Gjensidige kindlustuse esindaja.

Millest on arvukad õnnetused tingitud?