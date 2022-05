Aita leida peremees: Järvamaal seadsid end võõrasse koju sisse kaks koera

Kaks isast koera on kiipimata, välisel vaatlusel kuldses keskeas ja inimeste vastu üsna sõbralikud.

"Kuskil peab neil ilmselt olema ka peremees. Kuigi oleme kuulutust sotsiaalmeedias jaganud, pole sellele tagasisidet tulnud. Võibolla on tegemist inimesega, kes Facebooki ei loegi," arutles MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg.

Tema on omale südameasjaks võtnud, et koerad varjupaika ei satuks. Seega palub ta teadjatel helistada oma telefoninumbrile 58036095, et aidata kutsadel koju tagasi jõuda.