Kogu tõde looma toidusedelist: ekspert annab nõu, millised ained peaksid sisalduma su lemmiku menüüs

Milline peaks välja nägema lemmiklooma toidupüramiid?

Germani sõnul on lemmiklooma tervisliku toitumise aluseks kuivsööt – selle määr ulatub lausa 80 protsendini. „Kuivsööt peab moodustama 80% teie lemmiklooma toidust. Seejärel on 10–12% ette nähtud konserveeritud söödale, 3–5% maiustustele ja ülejäänud 1–3% kogu toitumispüramiidist peavad olema toidulisandid,” ütles ekspert.

Oluline on, et lemmiklooma toitumise alus oleks tervislik ja võimalikult naturaalne, seetõttu on Germani sõnul kõige olulisem piisav kogus valku, mida on lihtne hinnata pakendil oleva info põhjal. "Lemmikloomad on oma olemuselt kiskjalised ja nad vajavad kindlasti loomset valku," rääkis ekspert ja lisas, et selline sööt võib asendada loomadel hõrgutisi (kui reisite ja unustasite hõrgutised kaasa võtta, siis andke oma loomale selle asemel hoopis graanuleid) või isegi toidulisandit, sest need on rikastatud kõigi vajalike ainetega.

German juhib tähelepanu sellele, et tänapäeval on poelettidelt võimalik leida valmis, täisväärtuslikku, tippkvaliteediga, lemmiklooma tervislikule seisundile, liigile ja muudele kriteeriumitele kohandatud sööta - see teeb loomaomanike elu lihtsamaks ja aitab hoolitseda lemmiku tervise ja õige toitumise eest, sest nad ei pea enam ise valmistama ega muretsema, kas nende lemmikloomade toit on ikka täisväärtuslik: „Loomaomanikud võivad olla kindlad, et kvaliteetset sööta ostes ei säästa nad mitte ainult aega, vaid tagavad ka selle, et loom saab kõiki talle vajalikke toitaineid ning hinnates söödapakendi hinda päevas, siis maksab see vastavalt lemmiklooma päevanormile isegi vähem kui tass kohvi".