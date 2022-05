Hädaolukord: raskelt haige naine vajab oma kassidele uusi peresid

Haigestunud naisel, kes palub oma nime mitte avaldada, on kodus seitse eakat kiisut. Lisaks tuleb tal üürilepingu lõppemise tõttu kolida tuttava juurde ja sinna rohkem kui ühe kassi kaasa võtta ei saa. Tütrel on omal kass, kes aga liigikaaslastega ei klapi.

"Tegu on 10+ aastaste kassidega, aga nad on tubased juba aastaid ja kõik on steriliseeritud-kastreeritud. Muidu terved, kuid üks saab kord päevas insuliini (arst oli öelnud, et ehk õnnestub see ära jätta kui nad veidi alla võtavad) , ühel tagajalgade liigesed haigevõitu ja osadel vähe hambaid, seega pehmel toidul," kirjeldab tütar.