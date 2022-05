Kass on häälekaks muutunud: millal kiisu näugumine terviseprobleemile viitab?

Kuid siiski – kui muutuvad näugumise intensiivsus, tüüp või sagedus, võib olla tegemist signaaliga, et midagi on korrast ära. Sina omanikuna pead oskama neid märke mõista ja tähele panna, et otsustada, millal peaksid näuguva kassiga veterinaari vastuvõtule minema.

Sagenenud näugumine võib viidata ka stressile, millele on lisandunud mõni neuroloogiline häire, näiteks seniilsus või ajuhaigused (eriti just vanematel kassidel). Näiteks kassidel, kel kaob mõni õpitud oskus – nad on segaduses ja stressis ega tea, mida teha. Kognitiivsed häired on samasugused, nagu omased dementsetele inimestele. Miks kassid sel puhul aga rohkem näuguma kipuvad, ei ole täpselt teada. Tavaliselt on dementsed kassid segaduses ja see olek muutub üha valdavamaks, lisandub desorientatsioon ning väheneb arusaamine ümbritsevast keskkonnast.

On loomulik, et iga tervisehäire, mille tagajärjel tekib füüsiline või vaimne ebamugavustunne, paneb kassi intensiivsemalt näuguma.