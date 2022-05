Kui saabub aeg hüvasti jätta: psühholoog annab nõu, kuidas toime tulla lemmiklooma eutaneerimisega

Ta on võibolla olnud su parim sõber üldse. See, kellega oled saanud alati rääkida ja kes on sind alati juba oma olemasoluga lohutanud. Nüüd said sa teada, et tema päevad on loetud. Et tema kannatused on nii suured ja elukvaliteet nii langenud, et loomaarst soovitas tõsiselt kaaluda eutanaasiat. Kuidas raske otsuse ja sellega kaasnevate tunnetega leppida, õpetab psühholoog Kätlin Konstabel.