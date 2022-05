KONKURSS | Aita leida tänavune superkoer!

Tänavuse konkursi teema on “Otsime Eesti superkoera.” Kas Su koeral on erilisi andeid, mida sooviksid meile näidata? Mõni veider magamispoos või naljakas näoilme? On aeg tutvustada maailmale oma koera salajasi talente, kuna just temast võib saada Eesti järgmine superkoer!