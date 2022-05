Mitu kuud jooksus olnud Bruno sai rängalt viga ja vajab kiiresti operatsiooni

"Tartu kliinikus öeldi, et inimese kätetöö see pole, pigem metslooma rünnak," lausus MTÜ Aita Mind Koju perenaine Irmeli Grönberg, kes mõlemad koerad oma hoole alla võttis ja tema poolt Brunoks ristitud kutsuga öö kliinikus veetis. Seal said koerale tehtud esmased analüüsid ja antud soovitus edasiseks operatsiooniks, mille Bruno läbib täna Pärnus.

"Alalõug on tal puudu, ta on sellest ilma jäänud paari päeva eest. Veterinaar üritab selle hammaste tagant uuesti valmis venitada, lisaks on vaja ruttu ehitada uus nina vahesein, sest selle puudumisel ohustavad teda erinevad põletikud," kirjeldas Grönberg Bruno õnnetut seisukorda.

Bruno on noor, umbes 2-aastane koer, kes suure tõenäosusega on kodust plehku pannud koos veidi vanema kaaslasega. "Nad võivad olla jumal teab kust tulnud, võimalik, et kusagilt teisest maakonnast. Vanemal koeral oli kaasas ka elektripiire, nii et kindlasti on nad põgenenud," rääkis Grönberg. "Näha on, et nad on hästi hoitud koerad, neil on kallid rihmad ja nad täidavad kuulekalt käsklusi."