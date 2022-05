Tule uhkusta oma koeraga pühapäevasel heategevuslikul koertenäitusel!

Käpakäik Match Show 2022 on mitteametlik koertenäitus, millest saavad osa võtta igas vanuses ja suuruses koerad. Oodatud on nii segaverelised kui ka tõukoerad, kuid loom peab olema nõuetekohaselt vaktsineeritud ja kiibistatud. Match Show'l hinnatakse eelkõige koera ja inimese koostööd. Koer peaks oskama maiuse abiga paigal seista ning rihma otsas ilusti käia ja joosta. Näituse parimatele on auhinnad välja pannud Platinum Eesti, Pet and Me, Collar Up, Petmilo, Loomale Pai.