ILSE BLOGI | Nunnutage mind, mu kari!

Üks sõber ütles hiljuti, et meie koeral on autistlikud jooned. Eripedagoogikat õppinud inimesena ma tean, et sellistel teemadel ei sobi nalja teha (ja ega ma ise teinudki), aga oma tõde selles väites paraku sisaldub. Kord, päevakava ja rutiin on Ilsele lausa elulise tähtsusega.

Joogikausi-draamadest olen enne kirjutanud. Peab olema tema isiklik kauss ja kõik. See idee fix võttis korra lausa eluohtlikud mõõtmed, kui Tom, mu mees, sõitis koeraga Riiga, et tütar lennuki pealt maha võtta, aga... unustas maha Ilse joogikausi. Sellest, et ta Pärnus isa juures pikema peatuse tegi ja võõrast kausist loomale juua pakkus, polnud mingitki tolku. Sureb või janusse.

Teine äärmiselt närvesööv asi on päevaplaan. Seegi peab pedantse täpsusega paigas olema. Päeva võib ju suures plaanis teki all lebotades mööda saata, aga õhtuks olgu kari koos. Kui mitte, tekib ärevus ja paanika.

Mõnel korral on juhtunud, et Tom jääb tööle kauemaks või tütar on sõpradega väljas. Sellest tingitud mööda aknalaudu sebimine võtab lõpuks kolossaalsed mõõtmed. Kus on?! Kas ma ei öelnud, mis kell te kodus peate olema?!

Õnneks juhtub seda harva ja enamasti algab argiõhtutel Tomi koju jõudes mõõdutundetu nunnutamisvoor, mille käigus saba peksab kahele poole nagu piits. Kuigi ametlikult on Ilse minu koer ja sünnipäevakingitus, on tal Tomiga siiski lähedasem suhe. Mõistetav kah: juba mõned päevad pärast meile saabumist hakkas peale see jutt: "küll on tark koer, nii tarka koera pole enne nähtud!" Kes siis sedasorti tunnustusest ära ütleks?