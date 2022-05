Salvestuse kaamerasse püüdnud Egle Tammeleht ütles, et kuna tegu on endisest elektripostist märgistuspuuga, siis näeb karusid seal aeg-ajalt ikka: nii isased kui emased loomad tulevad endast endast jälge maha jätma. "Ühtlasi uudistavad nad, kes seal enne neid käinud on," lisas ta.