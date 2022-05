Kuri saarmas terroriseeris Jõgevamaal garaažiomanikku, appi ruttasid päästjad

Eile kell 12.02 helistas häirekeskusesse Jõgeva linnas Puiestee tänaval elav inimene, kes teatas, et tema garaažis on pinkide all mingi loom, arvatavasti tuhkur. Kohale saabunud päästjad üritasid loomapääste kahvaga tuhkrut kätte saada ning tagaajamise käigus selgus, et tegemist oli hoopis äärmiselt kurja saarmaga.