VIDEO | "See instinkt on neil emapiimaga kaasas!" Kuidas õpivad vetelpäästekoerad inimest aitama?

Delfi Lemmikloomaga kohtunud kolmest koerast on Leo raske taustaga - oma varasemas elus koges ta väärkohtlemist ja nälga. See omakorda on jätnud jälje tema tervisele. Ainuüksi koera diagnoosimisele on veterinaaride juures kulunud 4000 eurot, kuid tervisehädade lõplik põhjus pole selgeks saanudki. Kui keegi soovib elupäästjast koera aidata, saab seda teha annetusena MTÜ Pärnumaa Märjad Käpad arvele EE511010220276817224