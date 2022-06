Loomaorganisatsioonid nõuavad kukktibude gaasitamise ja purustamise lõpetamist munatööstuses

Avalikule kirjale alla kirjutanud organisatsioonid leiavad, et praegu on hea võimalus saavutada tibude hävitamise asendamine alternatiivse meetodiga, kus tibude sugu määratakse kindlaks juba enne nende koorumist (ovosexing methods). Kaks liikmesriiki, Prantsusmaa ja Saksamaa on juba keelustanud tibude tapmise, sest on olemas meetod määrata tibude sugu ja teha vahet isaste ja emaste tibude vahel juba inkubatsiooniperioodi alguses.

Avatud kirja eesmärk on saavutada eelseisvate loomade heaolu käsitlevate õigusaktide läbivaatamise raames nii tibude kui ka pardipoegade tapmise keelu kehtestamine. Kirjale kirjutasid alla L214 Ethique Animaux, Obranci Zvirat, Eurogroup for Animals, Compassion in World Farming, Gaia, Voice of the Voiceless, Freedom and Respect for Every Earthling, Green REV, International Organization for Animal Protection, Animal Equality, Hellenic Animal Welfare Federation, Humane Society International Europe, Animal Society, Nevidimi Životnii, Kaži glast na bez glaznite, Tierschutz Austria, Loomus MTÜ, Verein gegen Tierfabriken, Four Paws, Animal Friends Croatia, Una Terra Alapitvany.