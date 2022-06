Loomade kiirabisse sattus orvuks jäänud mägratitt

"Suurt viga arstid ei leidnud ja praeguseks on mägratitt turvaliselt hoiukodus," lausus Loomapäästegrupi asutaja Heiki Valner, kelle sõnul metsloomade päästmine on Eestis lapsekingades." Ise unistan, et riik looks metsaasukatele mõeldud taastuskeskuse, kus koolitatud inimesed tööl. Sellise asja poolt olen kahe käega ja aitasin natuke kaasagi, et Looduse Fondi poolt loodav metsloomahaigla ilmavalgust näeks, aga sinna see kahjuks jäi," nentis ta.

Valner lisas, et eile pakuti neile eile ka Tapal ringi kolanud karupoega, kellega rumalad inimesed selfiesid tegid. "Ei võtnud ma seda karupoega vastu väga lihtsalt põhjusel - ei oska me ta eest hoolitseda. See vajab teadmisi, kohta ja hoopis teistsuguseid tingimusi. Eelmine sai just seetõttu otsa, et olla vale toitu talle sisse surutud. Omaette teema on mis temaga siis peale hakata kui ta juba suur on?"