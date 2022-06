Inimese isekus maksis rebasekutsikale elu

"Esmaspäeval teavitas meid meie hea tuttav, et tema poole on pöördunud inimene, kes on endale koju rebasekutsika viinud ja küsis nõu, kuidas teda kasvatada, sest "ilgelt tahaks teda kodustada!"," kirjutab ühing Facebookis.

Vaatamata korduvatele püüetega kutsika leidnud Harryga läbi rääkida ja meelde tuletada, et selline tegevus on seadusevastane, otsustas mees rebase endale jätta. Enda sõnul olevat ta ka konsulteerinud tuttavaga, kes teab rebastest kõike ja olla öelnud, et pole ka mingi probleem rebasele pass hankida.

"Ühel hetkel, kui mõistus kupli all hetkeks tööle hakkas, sai Harry aru, et kutsika seis on väga kriitiline ja otsustas siiski sõitma asuda, et kutsikas abini toimetada. Kahjuks tuli mõistus koju liiga hilja! Kutsikas suri!" nentis metsloomaühing ja paneb südamele, et inimesed ei võtaks ulukeid omast tarkusest kasvatada: "Metsloomad ja -linnud, olgu nad suured või väikesed, kuuluvad metsa! Kui nad on inimese meelest vigastatud või hüljatud, ei tohi neid ilma spetsialistidega konsulteerimata koju viia, juba see samm on seadusevastane."