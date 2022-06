Mitte ainult inimeste moenipp: lõvi kammis ise oma laka supermoodsaks

Esmalt arvati, et uus soeng on tekkinud kas niiskusest või on talitajad lakaga vaeva näinud. Tegelikult on tegu autorisoenguga: lõvi lakkus igapäevaselt oma käppasid ja silus nendega seejärel lakka. Tulemuseks on soeng, mis meenutab 1980ndate rokkstaaride omasid.