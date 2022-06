Ära vala linnule vett noka vahele, nii võid ta tappa!

"Kui sa leiad linnu kes vajab abi, siis ära torma talle kohe turgutuseks vett noka vahele andma. Ilmselt paljud inimesed ei ole lindude noka vahele piiluma pidanud ning ei pruugi teada, et nende keele tagaosas on üks müstiline auk, millest saab alguse nende hingetoru," selgitab ta.

Vabatahtlik toonitab, et kui joota linnule vett "suhu", voolab see üle keele otse hingetorru ning sealt jõuab see juba edasi kopsu. Vett nad välja köhida ei saa ning seetõttu midagi head see ei tähenda.. Suure tõenäosusega see lind lämbub ja upub või saab kopsupõletiku, mis vajab juba eraldi ravi..