TAHAKS KOJU | Uudishimulik Teesi lööb kadedusest korra majja

Teesi on kass, kes on varjupaika omaniku poolt loovutatud. Algselt oli ta vaikne ja arglik - puges nurka ning piilus inimesi sealt tagasihoidlikult. Tasapisi on ta aga vapramaks muutunud. Enam ta nurka ei poe ja uudistab juba julgemalt. Talle meeldib paitamine ja ta armastab mängida samamoodi nagu iga teine nooruke kassipreili.