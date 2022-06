Elutõde "sa vastutad alati selle eest, kelle oled taltsutanud" teavad kõik need suure südamega inimesed, kes on oma kodust rajanud varjupaiga või hoiukodu raske saatusega loomadele. Üksiti tähendab see aastaringset igapäevast hoolitsemist, mille tõttu tuleb puhkuse- ja reisimõtetest loobuda.