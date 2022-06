Tragöödia kaamerakurgede peres: isaslind kadus pesalt, kaks poega on juba hukkunud

Kui veel paari päeva eest rõõmustasid linnusõbrad rekordilise kuue kurepoja kasvamise üle, siis tänaseks on neid alles kõigest neli. Miks isaslind pessa tagasi pole pöördunud, on seni selgusetu, kuid üksi Jaanika oma poegadega toime ei tule.

"Ema peab neid kaitsma vihma ja tuule eest. Need pojad tuleks kiiremas korras alla tuua!" lausus Eesti Metsloomaühingu üks juhte Virge Võsujalg. Ta lisas, et alternatiivina oleks võimalik ka inimese poolt toitmine, kui lindudele pessa kala viia.

"See kõik sünnib meie silme all kaamerapildis, tegemist on esimese kategooria kaitsealuse lindudega ja me laseme neil lihtsalt surra!" ei varjanud ta nördimust. Lisaks meenutas ta, et sarnane juhtum leidis möödunud aastal aset ka kakukaamera osalistega, kus üks poeg lõpuks teist ära süüa püüdis. "Vaadati lihtsalt pealt, kuidas nad surid," viitas ta Keskkonnaameti hoolimatusele.

Ta lisas, et järgnevad tunnid on kurepoegadele kriitilise tähtsusega - kui neid ei aidata, surevad ka ülejäänud.

Eesti Metsloomaühing hoiab ühendust Kotkaklubiga, kes tegelevad hetkel sellega, et leida võimalikult looduslikud lahendused. Võimalusena tekitatakse poole meetri kaugusele vette kalatasku, kuhu juurde paigaldataksei kure kuju, et ema sööma meelitada. Sel hetkel, kui ema pesas ei ole, viiakse pessa värsked kalad. Eelnevatel aastate see toiminud ei ole, kuid proovitakse siiski.

Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku büroo peaspetsialist Jan Siimson tunnistas, et iseseisvumise periood on linnupoegadele väga tundlik ja vaevarikas aeg. "Kahjuks, iga linnupoeg täiskasvanuks ei saagi. Looduslik valik on looduse loomulik osa. Siin on tegu loodusliku valikuga ning inimene ei pea sellesse protsessi kuidagi sekkuma," lausus ta. "Selline vaatepilt kaameras on äärmiselt kurb ja häiriv ning taoline sündmus tekitab inimestes tugevaid emotsioone. Kurekaamera väljalülitamiseks võib pöörduda MTÜ Kotkaklubi poole.“