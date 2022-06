Kiskjate kätte sattunud Xili tahab väga elada

Xili tuli kassituppa selle aasta veebruaris väga halvas seisus. Tema üks silm oli kahjuks niivõrd palju kahjustada saanud, et tuli eemaldada ja rindkere mõlemal poolel olid suured hammustushaavad. Kassike oli ilmselgelt mõne suurema kiskja kätte sattunud, aga eluga pääsenud. Haavad paranesid õnneks aegamööda ja silma saime eemaldatud. Xili ongi võitleja ja tahab väga elada. Lihtsalt elu ei ole teda hellitanud mitte kuidagi. Kohe, kui üks asi saab korda, siis tuleb teine asemele. Nimelt on Xili põiega olnud mitu kuud probleeme. Kõik algas sellest, et ta pissis pessa, mis on põiepõletikule väga omane. Ta sai vajalikke antibiootikume, aga pissimine ei lõppenud. Korduvalt võeti uriiniproove ja tehti ultraheli, et aru saada, kas tegu võiks olla kasvajaga. Õnneks ühtegi positiivset tulemust ei tulnud.

Xili ongi hetkel täielik müsteerium. Vabatahtlikud ei tea, mis teda vaevab, aga näevad, et kõik ei ole korras. Viimase võimalusena saavad nad ta operatsioonile saata ja ta kõhu lahti lõigata, aga nii kaua kuni pissimine on korras, ei pea seda tegema. Kahjuks kõik protseduurid ja uuringud on teinud kokku suure summa 484,36 eurot.



Kui Sina kallis lugeja tead, kui oluline tervis on ja soovid Xilit tema teekonnal aidata, siis saad seda teha järgnevalt. Püsiannetajaks on kõige mugavam hakata Pesaleidja kodulehel olevate pangalinkide abil https://www.pesaleidja.ee/anneta/

Ühekordset annetust on lisaks võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!