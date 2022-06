Kas kass tahab tingimata emadust nautida? Müüdid, mis kasvatavad tänavakasside arvu hiiglaslikuks

Uskuge, sellist probleemi ei teki veel kaua kaua, kassid pole väljasuremisohus. Tänavad on täis kodutuid loomi, paljunevad kogu aeg. See et sa neid ei näe, ei tähenda, et neid seal poleks. Enamus on lihtsalt arglikud tänavakassid, kes on sotsialiseerimata ja peidavad ennast. Pesaleidja on küll no-kill varjupaik, kuid paljud teised varjupaigad panevad igakuiselt kümneid loomi magama, sest ruumipuudus on aastaringselt suur.



Samuti väärib mainimist see, et lõikamata kassid kräunuvad ja sirtsutavad palju. Lõikamata loomad võivad rohkem ringi uidata, mille tulemusena on liikluses hukkumise risk suurem. Lõikamata isased on tihti agressiivsemad ja kipuvad teiste kassidega rohkem kaklema, lõigatud kassid on aga palju hellemad ja leebemad.



Kui hoolid oma kassist ja tema tervisest, siis lase ta lõigata. Näita, et hoolid kodututest loomadest ja tahad, et ka nemad oma kodu leiaks. Iga paljundatud kassipojaga kes sünnib, võetakse ära võimalus mõnel tänavakiisul oma kodu leida.