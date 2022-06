Kasu pole, kui haukuda ei oska: omanik hülgas Märjamaal auto alla jäänud eaka koera

Liit sai kõne Märjamaa vallast, kus mööduja oli märganud kraavis lebavat koera, kes pärast paari sammu enam liikuda ei saanud. Märjamaa valla töötajad konsulteerisid liiduga ega pidanud paljuks koer Tallinna loomade kiirabisse toimetada.

Seal tuvastati kiibi põhjal ka koera omanik, kes aga ei ilmutanud valmidust Robile järele tulla, vaid soovitas ta magama panna, kuna koer olevat nagunii vana, kurt ja ta käpad on haiged.

„Garanteerisime koera raviarve tasumise kliinikus ja nii ta meie hoole all sinna jõudis. Helistasime hiljem ka omanikule, ta kinnitas, et koera enam ei soovi, lisaks olevat majapidamises juba noor koer olemas ning Robi ei haugu ja sellisel koeral polevat mõtet, kes ei haugu. Me saavat ju isegi aru, et üksi maal elaval inimesel on julgestuseks vaja ometi haukuvat koera. Lisaks tahtvat noor koer vanemaga mängida ning neid peab eraldi hoidma,“ kirjutavad vabatahtlikud ühismeedias.

Robi elavat peremehe sõnul laudas koos kassiga. Tuppa koerake kunagi saanud pole ja peale neljandat eluaastat veetis aastaid ketis.

„Sel hetkel tundus asi selge, et Robist ei hoolita nagunii ning loovutamine liidule on ainuõige selle looma elu päästmiseks,“ tõdevad loomakaitsjad.

Öösel muutis koera peremees korraks meelt, helistas liidu infotelefonile ja kinnitas, et ehitab koerale võrguga aia ning annab talle valuvaigisteid. Kui aga selgus, et Robi on valmis juba koju pöörduma, ei leidnud ta aega koerale järele minna. Täna olevat ta poja juures ehitamas, homme on arstiaeg ja pole aega Robiga tegeleda.

„Vot see oli hetk, mis tõi pisarad silma. Tegelikult polnud selle inimese südames ilmselt grammigi hoolimist. Kui rääkisime, et kõik käivad tööl ja arstil ka loomade kõrvalt ning saavad eluga hakkama, siis käratas mees, et ta siis ikka ei taha seda koera, kui see kõik nii keeruline on,“ jätkab liit oma postituses.