Massöör soovitab: millised eeterlikud õlid koerale sobivad ja milliseid vältida?

On aeg pöörata nägu looduse poole. Loodus on loomulik abiline. Üheks võimaluseks, kuidas koerte keha aidata, on eeterlikud õlid. Teema, millest väga paljud miskit ei tea, küll aga on järeldused ja eeldused kiiremad lendama kui reaktiivlennuk. Internetis liigub väga palju vastuolulist infot seoses eeterlike õlidega, seetõttu peab endal olema nutti tõepõhine info välja filtreerida. Ütlen ausalt: Eesti on seoses koerte ja eeterlike õlidega sipukates. On kuis on, saab liikuda edasi.

Eestis on teadaolevalt paar loomaarsti, kes eeterlikke õlisid soovitavad ja veidi ka oma praktikas kasutavad: dr Kenno Ruul ja Irina Bukk. Koertele mõeldud õlisegud on esimesena Eesti välja töötanud Loomale Pai bränd, mille õlidel on ka CPTG sertifikaat. Usas ja mujal maailmas on veterinaare väga palju, kes neid aastaid juba kasutavad (nt dr Janet Roark, dr Andrew Jones, dr Melissa Shelton, dr Mia Frezzo jt). Uurige, harige end.

Mis on eeterlikud õlid?

Looduses naturaalselt leiduvad aromaatsed orgaanilised keemilised ühendid. Neid on praktiliselt iga taime juures, õies, varres, lehes. Eeterlik õli on puhas vedelik, mis nahaga kokku puutudes koheselt imendub, jõudes vereringesse 30 sekundi jooksul. Puhas, lisaaineteta eeterlik õli on poolläbipaistev ja värvus võib erineda kristallselgest siniseni.

Kahjuks levib turul ka palju eeterlikke õlisid, kuhu on lisatud palju keemilisi aineid, mis nende omadusi ka muudavad. Eestis olemas CPTG sertifikaadiga õlid, mis on teaduslikult tõestatud, kui kõige puhtamad õlid. Tuleb teada, mis on Lada, mis on Audi. Sihtkohta viivad mõlemad, küsimus on selles- kuidas.

Kui sa leiad eeterliku õli pudeli mõne euroga, siis võid olla kindel, et see on lahjendatud ning päris puhtal kujul see seal enam ei ole. Õlide pressimine on küllaltki kallis protseduur ja ressursse selleks läheb omajagu, et pudelisse saaks ainult taime eeterlik õli. Kvaliteet on märksõna ja meil on ainult üks keha - milleks seda mürgitada ainetega, mis keha lõhuvad.