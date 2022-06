„Ta ei oska normaalselt süüa ega juuagi!“ Loomapäästjate hoole alla sattus aastaid puuris peetud tõukass

Maine Cooni tõugu kass ilmus Sillamäel ühe inimese hoovi, kes temast MTÜ-le teada andis. „Ta tundus väga kõhn, apaatne ning karv oli pulstis. Tulime appi, kihutasime loomakliinikusse, kus selgus, et kass on steriliseerimata, kiipimata, põeb tugevat aneemiat, põletik veres. Ka korralik kogus puuke saadi talt kätte,“ kirjeldavad vabatahtlikud.

Kassile leiti kiiresti hoiukodu. Alles seal selgus, millises kohutavas seisus loom tegelikult on. „Ilmselt on teda väga pikka aega peetud kinnises puuris paljundusmasinana, sest kass ei oska normaalselt süüa, juua ega kõndida. Füüsiliselt on tal kõik korras, aga arstide sõnul oleks ta nagu väga pikka aega kuskil pisikeses puuris kinni olnud ja istunud. Ta kõndis nii, et tal jalad libisesid all ning hoidis keha allapoole viltu, nagu oleks harjunud pikalt istuma ja lamama. Ta näris toidukaussi ning ei osanud selle seest süüa võtta, samuti kui ta jõi, oli ta poole peaga veekausis,“ kirjeldab MTÜ.