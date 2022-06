ILSE BLOGI | Eriüksus lendab peale ehk meie esimene saakloom

Selle selgitamiseks tuleb ilmselt tagasi pöörduda lapsepõlve, päris esimese mälupildi juurde, mis mul endast on. Äsja käima õppinuna tatsun mööda vanaema aiateed, kus kükitab üks tore karvane asi. Loomulikult lähen ja püüan teda katsuda, aga see tore karvane asi jääb mu titakäe külge hammastega rippuma. Koduste paanilisest käitumisest mõistan kuidagi, et see on rott - haige või mürki söönud. Sellest edasi mul närilistega enam sooje suhteid ei ole ega tule. (Üks mu hullemaid õudusunenägusid on see, et leian rotikuninga. Sellest minestusest enam tagasiteed ei oleks!)