VIDEO JA FOTOD | Metsloomaühingu juhatus kohtus Mäo lähistel karuga silmast silma

Ta lisas, et kui keegi seltskonnast natuke kõvema häälega rääkis, läks karu metsa, kuid pöördus varsti tagasi. „Autost oli teda hea turvaline vaadata, aga see ei tähenda, et karu kartma ei peaks,“ lausus ta.

Ka Katrin Idla toonitas, et ei kutsu üles inimesi karuga lähikontakti looma või autost välja tulema, kui mesikäppa näha on. „Karu rahulik olek ei tahenda seda, et ta kiiresti joosta ei oskaks… oskab ikka küll, nii et karu eest ära jooksmine ei ole variant,“ kirjutas ta sotsiaalmeedias.