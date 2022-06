Aasta linnud Boeing ja Cessna asusid oma tegemistest blogima

Metskurvitsad ehk nepid on tuntud just oma mängulennu poolest, ent teadmised selle kohta on üsna üldised ja põhinevad pigem juhuvaatlustel. Aasta linnu projekti raames püüavad ornitoloogid kolm isast metskurvitsat ja varustavad nad GPS-seadmega, et jälgida ja paremini tundma õppida nepilendu.



Juba mai lõpus sai GPS-seadme kaks isast neppi, kellel anti Ameerika lennukitootjate järgi nimeks Boeing ja Cessna. Lindude püüdmisest ja nepilennu uurimisest saab lugeda aasta linnu blogist. Blogipostituste autorid on Jaanus Aua ja Jaanus Elts.



Aasta lindu valib alates 1995. aastast Eesti Ornitoloogiaühing. Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.