Keti otsa jäetud koer mädanes elusana, tema saatus ei huvitanud omanikku, ametnikke ega naabreid

Küll aga tekkis vabatahtlikel küsimus, kuidas on võimalik, et nii lähedased kui naabrid aastaid kestnud olukorrast ükskõikselt mööda vaatasid. Väidetavalt olla sama omaniku üks koer sarnastes tingimustes surnud ja ametnikud olukorraga isegi tutvumas käinud, kuid loomade seisund ei paranenud seejärel kuidagi.

„Koera käekäik jääb kõige selle valguses üsna tagaplaanile. Kõik see tõestab veelkord, et loomapiinajate vastu saab astuda ainult nende avalikustamisega,“ rääkis Metsa. „Me ei ole kedagi õhutanud üles muutuma ise vägivaldseks ega külvama ähvardusi. Rõhutame siinkohal, et vägivallaga asju ei lahenda, vaid tekitatakse rohkem kahju kui kasu. Muidugi oleks ju ametnikele lihtsam, kui piinatud loomad sureksid vaikselt ja tähelepanuta kuskil aianurgas.“

Juhtunu rabas ka teenekat loomaarsti Tiina Toometit, kes on valmis pärast välisreisilt tagasi jõudmist ise Kilingi-Nõmmele kohale sõitma ja asjaosalistega rääkima. „Kuidas on võimalik, et keegi varem ei reageerinud? Kuidas tagada, et antud kodanik jälle uut koera ei võtaks?“ küsis ta.