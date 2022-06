Eestisse toodav kunsthobune aitab ratsaõppe uuele tasemele viia

Maailmas laialt kasutatud ratsutamise simulaator asub hetkel Lätis, see on Baltimaade ainuke ja meil on võimalus see siia tuua. Mehaaniline hobune, millega saab harjutada igal oskustasemel ning sõidustiilis, on hea vahend nii kogenud ratsasportlastele, alustavatele huvilistele kui ka teraapia eesmärgil liikumiseks või kukkumisest taastumiseks.