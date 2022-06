Malbe Sebastian sobiks suurepäraseks kaisukiisuks

See vahva paksu kährikukasukaga suur vaikne kiisupoiss on Sebastian! Ta on küll kogukas täiskasvanud kass, aga süles on nagu pisike malbe kiisupojake. Sebastian saab läbi ka teiste kassidega, sest oma rahuliku iseloomu tõttu ei nori ta tüli ei emaste ega teiste isaste kassidega. Seetõttu sobib ta perre, kus on ees teine kass ja kus soovitakse kaisukiisut.



Sebastian on alles paar kuud Pesaleidja hoole all olnud, aga juba on vabatahtlikud temasse kiindunud! Lihtsalt vaadake neid suuri silmi ja kaisukaru olekut.

Sebastian on sinna jõudnud Valga varjupaigast, kus ta ka kastreeriti, vaktsineeriti, kiibistati ja ta on saanud kõik vajalikud tõrjed.



Kui arvad, et sinu südames on ruumi sellele imekaunile tagasihoidlikule kassile, siis täida ära Pesaleidja kassivõtja ankeet ja tule Seebule külla

https://www.pesaleidja.ee/looma-votmise-tingimused/...