Palju õnne väärika sünnipäeva puhul! Anneli Lahe koer kordas oma tõu vanuserekordit

Kennelist Jump`n Roll on pärit mõlemad Anneli koerad. Vanemat neist hüütakse Olkuks, ehkki tema sünnijärgne nimi on Jump´Roll Albert. „Olku on Lele vanaonu,“ selgitab ta oma koerte sugupuud. „Kui Olkuga riidlen, siis ütlen talle Albert.“

Emastest Jack Russellitest on sama väärika vanuseni jõudnud üksnes Olku vanaema Eevi, kelle elupäevad said otsa pisut enne 18.aasta sünnipäeva.

„Väärika eaga on nagu ikka. Silmanägemine ja kuulmine pole enam see, nii mõnigi kord peab ikka käeviiped appi võtma,“ kirjeldab Anneli elu vananeva koeraga. „Mingeid suuri tervisehädasid pole Olkul õnneks olnud. Pikki jalutusretki muidugi enam ette võtta ei saa, eks see tasakaal vahepeal lööb natuke kõikuma.“

Küll aga proovib Olku tema sõnul endiselt noorema koera Lelega hoovis mänguhoos joosta. Oma varasemas elus on koer olnud paras naaskel ja valmistanud pererahvale peavalu oma sooviga jalga lasta. Sama probleem on teise koera, emase Lelega, kelle jaoks pole mingi eneseületus üle võrkaia hüpata. „Kui ikka rott kuskil näha on, siis naksti üle aia. Seetõttu ehitamegi aeda praegu kõrgemaks,“ lausub ta.

Jack Russellid vajavad omasuguste seltsi, nõnda ongi Annelil koeri kaks. „Näis, kas Olku ja ta vend Aadu veavad kaheksateistkümne aastani vastu. Usun, et lisaks geneetikale on hästi oluline, et neil oleks mõni seltsiline - näiteks teine russell, samuti, olen kuulnud, et nad sobivad hästi labradoridega. Pidavat teineteist täiendama. Kui labradorid kipuvad laisaks minema, siis russellid hoiavad aktiivsetena ja vastupidi: russellite aktiivsust tasakaalustavad just labradorid.“

Keskmiselt elavad Jack Russelli terjerid 13-16 aastat. Olkul ja Aadul on seega juba edumaa.