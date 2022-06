VIDEO | Vaatavad ikka metsa poole: pere kasvatab kodus hundi ja koera järeltulijaid. Kuidas nendega hakkama saada?

Tšehhoslovakkia huntkoer on ristand hundist ja Saksa lambakoerast, kelle algseks ülesandeks oli mõeldud piirivalvepatrull. Siiski selgus, et hundilik iseloom võib saada teenistuskoera ametis takistuseks ja kõigi inimestega ei pruugi seda tõugu koertel klappi tekkida. Küll on nad omainimestele suurepärased matkakaaslased ja vajavad palju liikumist ning füüsilist lähedust.