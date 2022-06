Teeme selgeks: miks kass näub vaid inimese juuresolekul?

Näugumine ei ole kassi kaasasündinud häälitsus. Kasside vahelises suhtlemises kasutavad nad teistsugust tonaalsust ja näugumine on määratud just inimesele. Sellega annavad nad märku, kuidas nad end parasjagu tunnevad või kõige suurema tõenäosusega paluvad midagi, eeskätt süüa, aga võibolla ka seda, et nendega tegeletaks.