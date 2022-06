Bruno jõudis koju, auk keres: Rakveres tegutseb kassitulistaja

„Eile hommikul märkas elukaaslane kassi paitades et tal on miskit kere peal. Mõni sekund hiljem kostus hüüatus: „issand tal on auk seljas!“ „Mis auk, mis mõttes!?“ vastasin ma ja läksin vaatama ja nii täpselt oligi,“ kirjeldas Bruno peremees Rainer Ross.

Ta pöördus kiiresti loomakliinikusse, arvates, et tõenäoliselt on aiakass kas millegi otsa kukkunud või kelleltki pureda saanud. „Loomaarst katkestas mu jutu, võttis välja telefoni ja näitas veel võikaid pilte erinevatest kassidest, kes Rakvere loomaarsti juure on sattunud. Kõigil oli ühine joon ehk ümmargune „ilus“ auk ning loomaarst ütles et tegemist on õhupüssiga,“ rääkis ta.

Kui Rainer sotsiaalmeedias juhtunu avalikustas, sai ta tagasisidet mitmelt inimeselt, kelle tuttavate ja naabrite kassidega sama on juhtunud. Nende põhjal kaardistas ta sündmuspaigad ja selgus, et tegu on enam-vähem samas kandis aset leidnud tulistamistega.

„Tuli ka sellist tagasisidet, et ehk on enda kass süüdi, et mujal aias kakal käib või põldu künnab ning kuigi ma mõistan ka seda argument, siis kuna kaardistatud on ikkagi nii palju erinevaid kante, siis ei saa ega taha seda uskuda et kõik saavad ühes aias laksu ära ja kappavad koju tagasi. Olgu öeldud, et suurima vahega on Kevade tänava ja Palermo kandi ala, kus on vahemaa pea kaks kilomeetrit,“ selgitas mees.

Ta palub kohalikel kassiomanikel oma lemmikutel silm peal hoida ja infot omavatel inimestel pöörduda Rakvere politsei poole.