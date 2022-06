Sääskedega sõbraks: kas tõesti? Putukateadlane selgitab, kuidas vereimejatega häid suhteid hoida

Bioloogi ja loodusfotograafi Urmas Tartese sõnul teevad lapsevanemad sageli vea, püüdes titat iga hinna eest sääskede eest kaitsta. „Praegu on just hea aeg nendega sõbrustada,“ ütleb ta. Kui juba lapsena sääskedega tutvust teha, saab ka immuunsüsteem aru, millega on vaja võidelda ja millega mitte. „Süsteem peab teadma, keda ja mida hävitada,“ toonitab ta.