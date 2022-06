Et ei tekiks paha lõhna: kuidas hooldada suvel kassi liivakasti?

Tuleb ette, et kass ei harju liivakasti kasutama või lõpetab selle kasutamise. „Tavaliselt juhtub see mitmel põhjusel. Kast ei pruugi loomale meeldida – see võib olla liiga väike või ebamugav. Ka kassiliiv ei pruugi sobida, näiteks ei absorbeeri see lõhnu või niiskena jääb karva ja käppade külge kinni ning põhjustab kassile ebamugavust. Samuti muutub ka kõige parema kasvatusega kasside käitumine stressi või haigusega, nii et urineerimine väljaspool ettenähtud kohta võib olla märk sellest, et loom tuleks viia loomaarsti juurde. Teine suur põhjus on see, et majas on rohkem kasse ja nad on hakanud märgistama oma territooriumi,“ räägib German.

German juhib tähelepanu sellele, et oluline pole mitte ainult liivakast ise, vaid ka selle asukoht. „Tavaliselt on kassitualeti jaoks parim koht vannituba, kuid oluline on mitte paigutada seda mürarikkasse kohta, näiteks pesumasina lähedusse. Kui elate mitme korrusega eramajas, tasub muretseda mitu liivakasti, et loom end mugavalt tunneks,“ soovitab ekspert.

Kui teie kass ei ole uudishimulik või on suuremat tõugu, võiksite kaaluda avatud tualetti. Lisaks on see valik säästlikum. Avatud tualett sobib ka noortele kassipoegadele, kes alles õpivad kastis käima.“

Kassikasvatajad teavad, et igal kassil on oma iseloom, mistõttu tuleks kassitualetti valides arvestada ka sellega. Kui teie neljajalgne sõber on uudishimulik, armastab mängida peitust ja leiab pidevalt nurgakese, kuhu end ära peita, on kinnine tualett parim lahendus, sest see võimaldab kassile privaatset ruumi asjatamiseks ja tekitab temas ka põnevust.

Veterinaarapteeker räägib, et praegu pakutavate liivakastiliivade rohkus võib eksitada, seega tuleks tähelepanu pöörata mõnele põhipunktile: „Eelkõige tuleb arvestada graanuli suurusega – see on otseselt seotud imavusega ning hea imavus on oluline, et liiv karva külge ei kleepuks. Teiseks tingimuseks on looduslikkus – liiv ei tohi ärritada kasside tundlikke käpakesi ega tekitada allergiat, mis sageli juhtub keemiliste lisanditega toodete korral. Samuti on oluline lõhn, mis mitte ainult ei peaks olema värske, vaid ei tohiks levitada eluruumidesse ebameeldivat lõhna, eriti suvel, kui ilm on tavalisest soojem.“

Kassiliiva saab valida ka kassi konkreetsete vajaduste järgi. „Leiate näiteks noortele kassidele ette nähtud kassiliiva, mis ei ärrita haistmismeelt, aga ka mittetolmuvat liiva allergikutele või mittekleepuvat pikakarvalistele kassidele. Väga tundlike ja steriliseeritud kasside puhul on oluline, et liiv absorbeeriks ebameeldivaid lõhnu,“ tutvustab spetsialist liiva erinevaid liike. Ta rõhutab, et kui kassil pole mingeid erivajadusi, võib kassiliiva valida ka lõhna järgi: lavendli, aaloe, virsikute, kummeli või rohelise tee lõhnaga.

Keskkonnasõbralikud alternatiivid

German märgib, et peremehed pööravad aina sagedamini tähelepanu keskkonnasõbralikele alternatiividele.

„Kassiliiva tuleb koristada iga päev ja täielikult välja vahetada iga kahe nädala tagant, mistõttu tekitab see koos kotikestega, mille sisse kasutatud liiv pannakse, suhteliselt palju jäätmeid. Peremehed, kes soovivad tagada mitte ainult oma lemmiklooma, vaid ka kogu planeedi heaolu, otsivad alternatiive. Üks populaarsemaid alternatiive on täiesti naturaalne ja vees lagunev kassiliiv, mis on valmistatud herneste kiudainest,“ räägib spetsialist.