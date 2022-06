Telliskiviga pähe ja laibad kõdunema: Kiviõlis avastati jõhkralt tapetud kassikoloonia

Mõned päevad tagasi sai MTÜ abipalve Kiviõlist. Kassikoloonia nagu iga teine, aga kohalikud elanikud andsid teada, et nad on juba paar päeva järjest kuulnud üha meeleheitlikumaks muutuvat kassipoegade piiksumist, mis lõpuks vaibuma hakkas.

MTÜ kinnitab, et kasse oli süsteemselt ja jõhkralt hävitatud. Kõrval lebas ka määrdunud telliskivi, mis ilmselgelt on üks käepärane vahend, millega kasse tapetud on. „Kassiemad poegadega surnud ja jõhkralt tapetud... väikesed elutud kehad vedelesid igal pool. Vaatepilt oli nii kohutav, et võttis ka palju näinud ja kogenud vabatahtliku jalust nõrgaks,“ kirjeldavad kassiabistajad ühismeedias.