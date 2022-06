Säästa neljajalgseid sõpru, pea jaanipäev lihavabalt!

Loomus kutsub kõiki üles lähenevatel pühadel avatud meelega poes süüa ostes ringi vaatama, sest aina enam on võimalusi katta laud maitsvalt ja täistaimselt. Lisaks loomasõbralikkusele on selline valik ka loodus- ja keskkonnasõbralik, sest taimse toidu tootmiseks kulub märksa vähem ressursse kui loomse.

„Suvise jaanilaua katmine põneva vegantoiduga ei ole ka kunagi olnud nii lihtne - isegi lihaasendajate ja veganšašlõkkide valik on nii mitmekülgne, et ei jõua äragi vaaritada,“ ütles Loomuse juhatuse liige ja veganprogrammi Taimsed Valikud programmijuht Anu Tensing.



Facebooki ürituse „ Lihavabad jaanid 2022 „ all on sel aastal fookuses varasemate aastate lemmikretseptide ja vegantoodete meenutamine. Veedame pühad looma- ja keskkonnasõbralikult ning valmistame taimseid toite, mis täidavad mõnusalt kõhtu ja hellitavad maitsemeeli.