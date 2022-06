Kuidas muuta jaaniõhtu koerale mõnusaks? Koertetreener annab nõu!

Puugi ja kirbuhooaeg on just nüüd eriti aktiivne, seega kaitse koera puugilahuste, puugirihma või looduslike vahenditega. Efektiivne looduslik vahend on küüslauk. Haki värsket küüslauku ja pane koos kaela- ja jalutusrihmaga kilekotti, mis sulge hermeetiliselt, ülejäänud küüslauk hõõru käte vahel peeneks ja tõmba koera karv üle nii kõhu alt, sabast kõrvadeni kui ka koera jalad. Paki fooliumisse või väikesesse karbikesse ka kaasa küüslauku, et protseduuri korrata, kuna selline kaitse ei püsi pikalt.

Väiksema seltskonnaga jaanitulel on oluline kohe külalistele teada anda, et koera söötmine on keelatud. Nii väldid koerale sobimatute toitude andmise. Kui külas on lapsi, siis pead jälgima ka laste ja koera omavahelist sobivust. Kui lapsed on perest, kus ei ole lemmikuid, on parem, kui tutvustatakse neid koeraga ja selgitatakse kuidas koeraga mängida, et mõlemal ohutu oleks. Väikesekasvulised koerad väsivad hoogsast mängust kiiresti ja siis on õigem koer tuppa puhkama viia.