Värske koeraomanik: kaherattalised teevad neljajalgsetele liiga nii linnaruumis kui metsarajal

Järgneb ebapopulaarne kiunumine. Olge hoiatatud.

Meil on nüüd koer. Pereliige. Meie väike pereliige alles avastab maailma - maailma, kus on ruumi liiklemiseks kõigile, kes teistega viisakaks jäädes arvestavad. Teistega arvestamine aga on omadus, mis tundub, et on asendumas tuimalt oma õiguste eest võitlemisega. Seda nii liikluses kui ka inimkäitumises.

Aga tuleme tagasi koera ja jala käimise juurde.

Sarnaselt paljudele uutele loomaomanike kohustustele käime palju jalutamas ja see jalutamine, koos uue pereliikmega, avab täiesti uusi horisonte ja arusaamu.

Märkasime, et ntks Tallinnas on päris mitmes kohas koertega jalutamine lausa liiklusmärkidega reguleeritud, ehk teisisõnu keelatud.

Üks selline koht on Pirita tee äärde jääva metsatukk, kus kena asfalteeritud rada mereääres lookleb. Kellele see rada siis on? Tuleb välja, et kitsal rajal kimavad elektritõuksid ja pingul dressides jalgratturid, kes samas jalutavatest jalakäijatest, kulm kortsus, vuhinal mööda lendavad. Vaja ju rattamaratoniks valmistuda! Neid valmistujaid võib näha tavaliikluses kõrvuti maanteedel kilomeetreid võtmas, nüüd siis ka metsaradadel vuhisemas.

Samas on just jalgratturitel jalakäijatega võrreldes tunduvalt rohkem võimalusi oma rattaga liigelda kui jalakäijal. Vaatleme seda Pirita ala veidi.

Rattur võib sõita autoteel, hoides korralikult tee äärde, talle on rajatud rada samasse kõrvale ja lisaks siis nüüd ka metsaalune on rattainimesele valla. Valgustatud ja puha.

Jalakäija aga vaadaku, kus ja kuidas hakkama saab. Samal metsaalusel rajal jalutavad noored emad oma titevankritega, samas õpivad mõned jõnglased käima, mõni õpib ka rattaga tasakesi veerema ja täpselt samas kohas lendavad elektritõuksid ja rattamaratonideks valmistujad ja muidugi lõppude lõpuks jalutavad mõned ka oma koeri.