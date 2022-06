Kuumalaine mõjutab ka loomi: häid nippe, kuidas oma lemmikut palavuse eest kaitsta

Karv kaitseb koera päikesekiirte eest. Ära lõika tema karva väga lühikeseks, sest see aitab loomal paremini enda kehatemperatuuri kontrolli all hoida. Kindlasti harja koera regulaarselt, et õhk pääseks liikuma. Jälgi ka piirkondi, mis on karvutud ning vajadusel kasuta ka vastavat kaitsekreemi.