Millist ohtu kujutavad puugid lemmikloomale?

Süsteemsed kaitsevahendid ehk seespidiseks kasutamiseks mõeldud kaitsevahendid on reeglina tabletid. Need sobivad hästi koertele, kellele muud kaitsevahendid ei sobi või kes käivad tihti ujumas. Süsteemsed tõrjevahendid ei välista puugihammustust, vaid tekitavad loomale sisemise kaitse ehk puugi imemisprotsess on väga lühiajaline ja puugile ebaefektiivne. Tableti toime kestab 2–3 kuud. Üheks eeliseks on nende ohutus inimestele, kuna looma karval ega nahal ei ole mürgiseid tõrjevahendi aineid, mis võivad eriti ohtlikud olla väikelastele.