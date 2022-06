Ettevaatust! Tuulutusasendisse jäetud aken või lahtine rõduuks võib kassile saatuslikuks saada

Tundub, et tuulutusakna pilu on niivõrd väike, et kiisu sealt läbi ei mahu, kuid kahjuks on selliseid õnnetusi, kus kass pilusse kinni jääb, juhtunud väga palju. Kassid on väga paindlikud ning pakettakna tuulutusava neid kinni ei hoia. On tavaline, et kasside tähelepanu köidab mõni aknaava juures tiirutav kärbes või mesilane ja kass kõõlub akna najal üritades putukat kätte saada. Juhtumeid, kus kass vajub tuulutusava vahele on olnud palju ja ilmade saabudes puutuvad loomakliinikud nendega tihti kokku. See võib paraku lõppeda kassi surmaga, sest kass jääb tuulutusava vahele kaelapidi kinni, vajub allapoole ja lämbub.