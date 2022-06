Kurb kadumislugu: aita üles leida õnnetult kaduma läinud kass!

Nimelt on mul nüüd õnnetu olukord, kus tulime perega puhkama koos sõpradega ja broneerisime terve puhkekeskuse. Kogu territoorium oli meie päralt ja ei ühtki võõrast. Kahel meie seltskonna liikmel on prantsuse buldogid kaasas ning nad jooksid mööda õue ringi ja kõik ilus tore. Minu kass aga oli ilusti toas oma liivakasti, toidu ja veekausiga. Ta sai aegajalt natukeseks õue, kui koerad parasjagu ouhkasid. Pakkisime asju parasjagu kokku ning üks koertest lahkus. Seepeale panin ma teise koera tuppa ning lõpuks sai ka minu kass vabadust nautida. Ta alati kõikjal kaasas käinud ning on nagu koer, kes jalutab ringi ning tuleb alati tagasi. Mu ema juures on ta näiteks hoiul ja jalutab tal õues vabalt (omas aias) ringi ja õhtul tuuakse ära tuppa koos teiste kassidega. Ehk siis 3 aastat on ta sedasi käinud minuga matkaradadel, kämpingutes jne jne jne. Täna ei teinud ma miskit ebatavalist, kuid millegi pärast arvas koha omanik, et ta võib oma koera lahti lasta, kes esimese asjana hakkas mu kassi taga ajama. Kass on siiani kadunud. Kass läks kaduma 26. juunil kella 13 ajal. Pidime õhtul praamiga mandrile liikuma, kuid muutsime pileteid ja pikendasime ööbimist ühe öö võrra. Kauem pole kahjuks võimalik. Oleme ise Tartust. Koht asub kohe Kuivastu sadama juures- Kuivastujaani. Kui keegi näeb kassi, kellel üks silmadest on poolpilukil, ca. 3kg väike valge lühikarvaline kass, siis ootan infot.