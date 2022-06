Äikesekartus: kuidas aidata ja õpetada koera, kes kardab äikest?

Pane tähele, et samamoodi ei aita ka niisama meelitamine, lohutamine ja hellitaval toonil rääkimine. Vastupidi, sellel on tihtilugu hoopis vastupidine efekt. Koerale jääb mulje, et tema hirmuseisund on hea, sest sa kiidad teda selle eest, et ta parasjagu kardab. Jää pigem neutraalseks ja enesekindlaks, et hirmunud koer leiaks sinult tuge. Räägi temaga rahustaval ja enesekindlal toonil ning ole oma lemmiku jaoks olemas. Ära riidle ega karista koera. „Riidlemine ja karistamine on absoluutselt keelatud, nii toimides vaid suurendame oma koera hirmu,“ sõnab veterinaar ja lisab, et väga oluline on ka omaenda käitumist jälgida. Paljud inimesed kardavad ka ise äikest ja käituvad seetõttu teistmoodi, koera jaoks tihtilugu veidralt. Tavapärasest erinev käitumine paneb koera muretsema ning see omakorda süvendab tema hirmu äikese ees.