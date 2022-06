Kummutame müüdid: 14 laialdaselt levinud valearusaama koerte käitumise kohta

Vana koer uusi trikke ei õpi.

MÜÜT.

Vana koer mitte ainult ei õpi uusi trikke, vaid need laabuvad treeninguid tehes suurepäraselt. „Minu nüüdseks lahkunud pomeranian Mister Teddy, kes meie perre tulles oli hinnanguliselt 10-13 aastat vana, oli superstaar koolitusvideos, mis filmiti kaks nädalat enne ta surma,“ räägib Vetstreet.comi tunnustatud koeratreener Mikkel Becker. Samamoodi saab harjutada vanemaid koeri toas puhtust pidama, isegi kui neile seda kutsikaeas õpetatud pole. Niikaua, kui koer on vaimselt ja füüsiliselt võimeline õppima teatud viisil käitumist ja on sobivalt motiveeritud, on teda täiesti võimalik koolitada.

Koer ei tohiks magada sinu voodis ja teda ei tohiks diivanile lubada, sest muidu peab ta end bossiks ja hakkab halvasti käituma.

MÜÜT.

Just nagu inimesed, tahavad ka koerad pikaliheitmiseks lihtsalt mugavat kohta. Veel parem, kui mugavus õnnestub kombineerida oma armastatud inimese kõrval või isegi ta süles lesimisega. Harvadel juhtudel valvavad koerad kiivalt oma magamis- ja puhkeala ning ilmutavad agressiivsust, kui inimesed nende pühapaikadele lähenevad. Seda tüüpi käitumise esinemise korral tasub loomade käitumisspetsialisti poole pöörduda.

Kui koer juhtub kogemata loigu tuppa tegema, tuleb ta ninapidi sinna sisse pista, et ta saaks aru, mida ta tegi.

MÜÜT.

Kui torgata koera nina loiku, ei näe ta tihtipeale mingit seost selle ja kogemata juhtunud õnnetuse vahel. Samuti ei õpeta see teda, et ta teinekord häda põrandale ei teeks. Selle asemel õpetab see koerale, et inimesed on ohtlikud ja ettearvamatud ning tõenäoliselt hakkab koer ohutuse mõttes häda tegemiseks teise tuppa hiilima ja nii on teda veelgi raskem puhtust pidama õpetada.

Koeri, kes inimesi nähes kössi tõmbuvad, on ilmselt varem väärkoheldud.

MÜÜT.